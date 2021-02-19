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淡水孩子演傳統歌仔戲 線上演出說台語

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區小芥子戲劇營，孩子能夠在寒假期間學說台語，服裝、化妝、表演都媲美專業歌仔戲的演出。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區小芥子戲劇營，孩子能夠在寒假期間學說台語，服裝、化妝、表演都媲美專業歌仔戲的演出。 圖／紅樹林有線電視提供

為幫助孩子在寒假有不一樣的體驗，台灣婦女展業協會在新北市淡水區開辦小芥子戲劇營，邀請七七歌仔戲劇團教導孩童演出排練歌仔戲，並舉行線上演出的成果展，讓這些孩子能夠在寒假期間學說台語，服裝、化妝、表演都媲美專業歌仔戲的演出。

在經過短短三天的練習，日前特別進行一場成果展，也視為線上正式演出，讓這些孩子能夠在寒假期間，有一個特別的演出學習台灣傳統戲劇的體驗。

協會祕書長陳瑪利表示，經過短短三天的集訓，這些孩子從一開始不會說台語，甚至是會抗拒說台語的情況下，慢慢的經過老師的引導，讓他們可以愈來愈進入戲劇的演出，而這場歌仔戲演出四兄弟的段落，每個孩子都將戲劇裡的角色打扮的相當到味。

過去在地方上，台灣婦女展業協會，時常扮演著照顧弱勢家庭的角色，尤其面對兒童更是會尋求社會資源來幫助他們，而這次透過台灣傳統戲劇的演出，讓孩子對於台灣文化有更深入的認識，更重要的是對於學習台語引發他們的興趣，從抗拒到樂此不疲，在演出設備環境都在水準之上的情況下，讓孩子更認真的演出，也希望大家可以給這群認真體驗的孩童更多的鼓勵。

歌仔戲 台語 寒假

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