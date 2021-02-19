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五公里長賞花秘境 瑞芳上天里櫻花綻放
瑞芳區上天里在瑞平公路至暖東峽谷間有條五公里的上東產業道路路段，沿路種植五百株山櫻花，且當地居民也以嫁接種植了吉野櫻、八重櫻等各色品種，每到二、三月陸續綻放，今年花況佳，路面形成粉紅地毯相當浪漫。
瑞芳區上天里連接暖東峽谷的上東產業道路，不僅有滴水子等地名留下茶葉種植歷史，還能遠望基隆及海灣，是山區橫貫的秘境，自民國94年種植五百株山櫻花後，近幾年每到二三月花期就有許多遊客，專程騎車、散步上山賞花，欣賞粉紅地毯的景象，非常唯美。
上天里長林瑞明表示，當地有些里民有嫁接技術，住家附近可看到吉野櫻、八重櫻等多種顏色綻放，而且歡迎遊客前來欣賞，只是產業道路狹窄不易會車，假日時民眾停車請不要影響交通，也不要走入山坡看櫻花，容易土滑危險，花期預計到三月，仍有山櫻花、吉野櫻陸續盛開，歡迎民眾前來觀賞。
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