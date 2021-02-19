活化汐止火車站廣場 礦坑遊戲場不怕風雨

汐止火車站是汐止的大門面，不過，一直以來廣場環境衛生問題，都讓人詬病，而在新北市議員張錦豪爭取下，現在火車站礦場彩繪公園啟用，裡頭的遊具及彩繪吸引不少家長帶著小朋友來玩，尤其位在鐵路橋下不怕日曬雨淋，孩子們玩的好開心。

新昌里長林碧霞說，因為里內都沒有休閒運動以及小朋友玩的地方，所以，一直都希望鐵路橋下空間可以活化利用規劃小公園，在多次協調後，台鐵終於同意撥用，後來再請公所、市議員張錦豪協助，現在橋下遊戲場終於完成，尤其位在鐵路橋下不怕日曬雨淋，就算下雨天小朋友也可以來玩，一旁還有大人的體健設施，而為了怕遊民聚集逗留，每天晚上十點會由巡守隊關門，早上六點半則是由鄰長志工幫忙開門，提供大小朋友休閒的好去處。

市議員張錦豪表示，汐止火車站廣場是我們汐止的門面，所以，一直在週遭尋找適合的地方做公園，也利用鐵路高架橋下善用空間，現在終於在側廣場設立了一個火車站礦坑彩繪遊戲場，這個特色公園也經由市府農業局、公所、里長及志工的大力支持，尤其未來的維護需要里長、志工們協助，包括門禁、清潔等等，很高興在大家的努力下打造出了一個汐止新門面。

橋下廣場空間，設置一組有溜滑梯、攀爬的共融式遊具、以及大人的體健設施，值得一提的是，週邊整體意象，融入在地特色，走早期礦坑風格，活化封閉好久的橋下空間，也成為大小朋友的遊戲場。