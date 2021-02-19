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淡水辦捐血贈品超豐富 送米、抽紅包、摸彩

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
滬尾扶輪社舉辦捐血活動，目標1千袋熱血，除贈送白米及五種不同圖樣口罩，也抽紅包及知名品牌家電摸彩活動。 圖／紅樹林有線電視提供
滬尾扶輪社舉辦捐血活動，目標1千袋熱血，除贈送白米及五種不同圖樣口罩，也抽紅包及知名品牌家電摸彩活動。 圖／紅樹林有線電視提供

滬尾扶輪社今(19)日於淡水水碓活動中心舉辦捐血活動，目標1千袋熱血，因此，特別出動5部捐血車，除贈送白米及色彩繽紛的五種不同圖樣口罩，也抽紅包及知名品牌家電摸彩活動，吸引不少民眾拿著捐血資料準備抽血，場面相當熱鬧。

紅樹林有線電視也一起協助這場活動，為捐出熱血的民眾加油打氣，扶輪社舉辦這場活動，希望能夠幫助目前缺血的血庫，解決血荒的困擾。

扶輪社3522區總監梁榮洲表示，為了達到當日目標1千袋，特別出動5部捐血車輛，另除了捐血送白米贈品，抽紅包之外也祭出知名品牌家電摸彩活動，就是希望吸引大家踴躍來捐出熱血。

捐血中心表示，以往過年後的捐血人潮都比較少，加上疫情壟罩之下，血庫存量都處於不足的情況，因此除了呼籲大家踴躍捐血，現場也對於防疫工作，也都相當謹慎，而捐血中心也送出特色口罩，呼應防疫。

台北捐血中心游嘉惠表示，過去在淡水地區，民眾捐血的情況是非常踴躍，但因為大台北地區醫院較集中，血庫使用都非常的吃緊，加上過完年後的平日，希望多呼籲大家來捐血，因此也讓捐血的民眾可以拿到色彩繽紛的五種不同圖樣的口罩，在捐血的同時也可以大家一起來防疫。

捐血中心 淡水 口罩

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