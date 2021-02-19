金瓜石古蹟「水圳橋」人為折損 在地耆老心痛

瑞芳區金瓜石16日有遊客不顧周邊警示牌，爬上山尖步道旁的市定古蹟「水圳橋」，因88年歷史的橋面不堪負重而斷裂，在地老礦工相當扼腕心痛，新北市文化局將研議如何改善現況，預計將拆下垂掛的橋面，經評估看後續能否復舊。

今年86歲的老礦工陳石成表示，水圳橋於1933年建設完成，僅大他兩歲，當初是為了將內、外九份溪溪水送至水湳洞十三層做加工冷卻，在那個水泥建材不發達的年代，引進了日本的水泥搭設，蜿蜒兩三公里，過去是以送水為主不能行走。

石山里長吳乾正表示，在金瓜石礦業沒落後，水圳橋在他小時候是可以運送瓦斯，小朋友可以行走過河，里內的山尖步道，橫跨三安及石山兩社區，此處因為有日治時期的水圳橋、清朝留下的石橋，及民國時期興建的水泥橋，被稱作「三層橋」秘境，但因為水泥材質長年曝曬容易膨脹損壞，水圳橋因而產生崩落的危險，民國105年便曾以不破壞原有建材的方式進行結構補強，也設有警示牌提醒遊客勿攀爬行走以免危險，發生這次事件，居民及特地前來欣賞的遊客，看到三層橋少了一截都相當心痛。

瑞芳區公所社會人文課長林淑賢表示，三層橋是國內少有的奇特文史遺跡，水圳橋更在民國94年就已編列為市定古蹟作保存，遊客攀爬損壞的行為不僅危及自身安全，更影響遊客觀光及文化資產的保存，後續新北市文化局得花更多心力去修復，對大家都是得不償失的。