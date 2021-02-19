九份私人停車場亂喊價 新北開罰1萬5千元

春節假期九份地區成為觀光客前往的區域，但有家位於九份老街旁私人停車場收費不實遭民眾檢舉，新北交通局會同瑞芳警分局前往取締，依停車場法處開罰1萬5000元，交通局指出，過年期間已開罰2次，228連假仍會前往稽查、取締。

春節期間曾去九份遊玩的吳先生說，該停車場位於老街口，且標示一次250元，心想價格應不會太離譜，便安心將車停入，不料停約3小時離場時，停車場人員竟開口要收300元，並稱是以2小時150元為單位。

吳先生表示，當他提出質疑時，立馬有2至3名人員圍了上來，以凶神惡煞語氣回應，「是你自己沒聽清楚」，並不斷辯稱入場前都有說明，對於為何門口招牌稱一次250元，業者僅說以入場時口頭說的為主，令他直呼根本是欺騙消費者。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，該名業者多次在門口標示收費標準，等到民眾欲駕車離去時卻不實收費，已開罰要求業者改善，但業者屢勸不聽，將連續開罰直至業者改善。

陳明湖說，過年期間共查獲九份老街旁共2家私人停車場未公開標示停車費率和收費不實狀況，已依法罰開罰，若民眾遇到收費不實情況可備妥相關事證逕撥1999舉發。

交通局說，假日前往九份旅遊的民眾多利用大眾運輸工具，若開車前往建議在水湳洞停車場，再搭乘接駁車至九份老街，連假期間會協調屬私人所有的新九號停車場免費開放供民眾使用。