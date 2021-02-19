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昔日中職新人王「小飛機」 轉戰北市府公部門當技工

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
陳冠任第一天來到水利工程處報到。圖／工務局提供
陳冠任第一天來到水利工程處報到。圖／工務局提供

曾經在中華職棒生涯拿下包括打擊王、安打王、新人王等多項殊榮的明星球員「小飛機」陳冠任，近年卸下球員角色，服務於台北市政府工務局水利工程處，從事著與過去完全不同的工作，目前擔任雨水下工道工程科的技工。

2005年，陳冠任以新人之姿職棒明星賽全壘打大賽中一鳴驚人奪冠，隔年順勢拿下新人王、打擊王，2008年又奪得安打王，2011年獲選年度最佳十人。他在兄弟象隊時期，與隊友周思齊、彭政閔合組「新黃金三劍客」，成為家喻戶曉的球星。

陳冠任在2011年被交易至Lamigo桃猿隊後，2015年被釋出。雖然仍有其他中職球團找他入隊，但由於一直想要出國闖闖，他決定趁這個機會前往海外發展，後來陸續赴美國、澳洲等國延續球員生涯，回國後則在新北市成棒隊擔任球員兼教練傳承經驗。

去年一月，陳冠任決定脫下球衣，來到工務局水利處服務。他表示，職業球員的生涯有限，也想要多點時間陪陪家人，很幸運有這個機緣能進入較穩定的公務單位，「水利處服務的同仁裡也有很多棒球界的學長、學弟、同學，假日大家會相揪打球，還是有很多比賽可以參加」。

陳冠任目前在水利處雨水下工道工程科擔任技工，平時的工作除了辦公室裡的文書作業外，還要巡視檢測大安區的下水道、側溝。他指出，由於過去的時間大多花在球場上，因此包括電腦操作、公文往返等，都要花時間去一一學習。

回想這一年的全新職涯體驗，陳冠任有很多印象深刻的回憶。他說，曾有一次在現場會勘時，就被某議員服務處的辦公室主任認出來，直問「你是不是打棒球的陳冠任？」至於問到被認出來會不會不好意思時，陳冠任很大方地說：「不會啊！」他認為自己與其他人沒什麼不一樣，而且有時「被認出時感覺沒那麼生份反而比較不會被為難。」

但儘管如此，陳冠任覺得在公家機關工作還是讓他成長不少。他曾遇過有里長打電話來，劈頭就是一陣猛K。運動員出身的陳冠任，過去向來是直來直往，但現在他知道，在公務機關，遇到這種情況絕不能硬碰硬，否則吃虧的會是自己，「我就不回嘴，等他罵完。」

「總不能一直都是直球對決，偶而也要來點變化球，轉個彎或許事情更容易解決。」陳冠任坦承，過去當球員時的環境相對單純，接觸的人士大多是球界相關。但現在不同，面對各式各樣的民眾，還有官員、民意代表、里長等，他也因此慢慢學會了各種應對進退的「眉角」，而這一切都是為了要讓工作進行得更順利，他才知道「原來有時候太直接不見得是好事。」

陳冠任坦言，對球場生活仍有一絲絲眷戀，或許要在過一陣子才能完全放下，「以前總聽前輩說，打球是最幸福的，現在我才理解這句話。」

不過，陳冠任說，他一直以來都告訴自己「不要害怕改變」。比如說，在被Lamigo釋出後，原本有其他中職球團找他，但他決定出國看看，拓展視野。同樣地，他現在離開棒球界，也可以看到不同以往的世界。

陳冠任曾到澳洲棒球聯盟阿德萊德鯊魚隊打球。圖／工務局提供
陳冠任曾到澳洲棒球聯盟阿德萊德鯊魚隊打球。圖／工務局提供

陳冠任 中職

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