遏止趁機敲竹槓亂象 九份2私人停車場春節遭罰最高罰鍰

為遏止不肖業者趁機敲竹槓，新北市交通局在春節連假期間，會同瑞芳警分局針對九份地區私人停車場加強取締未公開標示停車費率或收費不實，查獲2家業者違反相關規定，交通局依法裁處最高1萬5千元罰鍰，並將連續開罰。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，九份地區於連續假期間出遊人潮多，因停車空間有限，開車族遭私人停車場敲竹槓的消費糾紛，時有所聞；陳明湖說，今年春節連假期間，交通局即會同警方針對九份老街等周邊私人停車場展開聯合稽查，查獲2家私人停車場未公開標示停車費率或收費不實。

其中1家停車場，交通局依停車場法處以最高1萬5千元罰鍰，但業者屢勸不聽，交通局因此祭出連續開罰，直至業者改善，也呼籲民眾如果遇到收費不實情況，可備妥相關事證逕撥1999舉發。

交通局說，曾有民眾反映，有的私人停車場雖有標示價格，但實際上收取的是較高的價格，與標示不同，有趁機敲竹槓之嫌。

交通局呼籲，假日前往九份旅遊的民眾多利用大眾運輸工具，如需開車前往，建議可免費停放在水湳洞停車場，再搭乘接駁車至九份老街。連續假日交通局將協調屬私人所有之新九號停車場免費開放供民眾使用，紓緩停車需求。