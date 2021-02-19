位於千億精華區 黃珊珊：四四南村保留是市府德政

台北市政府為了保存台灣眷村歷史，由北市政府民政局、信義區公所、業者「好丘」共同舉辦「回家說故事、四四南村口述歷史影像計畫」，邀請南村居民以記憶物件、老照片及口述故事傳承眷村記憶。副市長黃珊珊說，這裡屬四四兵工廠所在地，位於信義區最精華區的對面，包括台北101、BELLAVITA，若要賣非常值錢，政府沒有以地上權開發而保留下來，是市政府的德政。

黃珊珊說，她也是來自台中的眷村，以前台灣族群對立，這幾年要保留眷村文化就是要消彌對立，建立共融社會，市長柯文哲也在晨會中指示，今年一個很重要的活動就是眷村文化節，包括四四南村、北投中心新村在內，希望文化局把保留的眷村精神彰顯出來。

包括台北101、BELLAVITA，信義新天地、統一時代百貨、國際會議中心，超過10萬坪，這些信義區千億元最貴地段，60年前都屬四四兵工廠所在地，四四南村現為台北市信義公民會館，昔日是兵工廠員工及眷屬的居住處，設立1948年，其所在地前身是日治時期的松山倉庫，至今留存較完整的是「四四南村」，「西村」與「東村」則已消失。

市府邀請到四四南村第三代李厚諄與太太邱敬媛作為計畫首組採訪紀錄的對象。李厚諄說，小時候住家的原址，正是現在吸引文青來拍照打卡的一座一座小山丘所在地，他在2019年結婚時，選擇回到四四南村舉辦婚禮。