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水源快速道路往中正橋匝道 20日起封閉至111年底

中央社 / 新北19日電

為施作中正橋台北端上橋引道，台北市水源快速道路往中正橋方向匝道，明天起正式封閉至111年底，可改由泉州街匝道至汀州路或福州街，再轉重慶南路三段上中正橋。

新北市政府新建工程處今天發布新聞稿指出，中正橋改建工程於民國108年5月起，由雙北攜手合作展開，並由台北市新工處執行改建工程，去年9月底已完成台北端首座橋墩及其鋼梁吊裝，目前正進行台北市重慶南路三段東側平面道路整建工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設作業，預計111年12月新建橋梁主線道通車。

新北市新工處表示，為方便施作新橋引道墩柱，台北市水源快速道路往中正橋方向匝道口將於20日起正式封閉，欲從水源快速道路匝道前往永和端的用路人，建議提前改由泉州街匝道至汀州路或福州街，再右轉重慶南路三段，以利銜接中正橋。

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