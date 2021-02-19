北市水源快往中正橋匝道 明天起將封閉至明年底

用路人注意！為施作中正橋台北端上橋引道，台北市水源快速道路往中正橋方向匝道明日起將正式封閉，建議民眾可改由泉州街匝道至汀洲路或福州街，再轉重慶南路三段上中正橋。新北市新工處表示，該匝道將持續封閉至明年底，與新建的中正橋一同開放通車，屆時將會有新匝道可上中正橋。

中正橋改建工程從2019年5月起，由雙北攜手合作展開，並由台北市新工處執行改建工程，去年9月底已完成台北端首座橋墩及其鋼梁吊裝，目前正進行台北市重慶南路3段東側平面道路整建工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設作業，力求達成明年12月新建橋梁主線道通車的目標。

新北市新工處表示，為了方便施作新橋引道墩柱，台北市水源快速道路往中正橋方向之匝道口預計於2月20日起正式封閉施工，建議從水源快速道路匝道欲前往永和端的用路人，提前改由泉州街匝道至汀洲路或福州街，再右轉重慶南路三段，以利銜接中正橋。