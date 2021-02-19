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鶯歌永吉公園櫻花、炮仗花繽紛盛開 一路賞櫻到4月

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
園內櫻花種類眾多，自1月起陸續開花至4月初。圖／新北市景觀處提供
園內櫻花種類眾多，自1月起陸續開花至4月初。圖／新北市景觀處提供

位於鶯歌永吉公園的櫻花以及炮仗花，現已繽紛盛開，新北市景觀處提醒，因應國內疫情仍須防範，新北市規劃有線上賞櫻網站，提供民眾線上看花，感受春暖花開的幸福氛圍。

鶯歌永吉公園位於鶯桃路296巷附近，公園入口有櫻花、馬櫻丹花及修剪成龍形的綠灌木等各式植物，園內更有開滿橘橙橙的炮仗花，永吉里長林茂哲表示，公園內不僅有兒童遊戲場、籃球場、體健設施及生態池等，更擁有多種植栽。

林茂哲說，他跟志工每天都很用心的照顧公園跟植栽，現在正是炮仗花、櫻花盛開之時，另外公園內還有預計3、4月開花的墨染櫻、5、6月開花的日本紫藤及5、7月開花的阿勃勒，不同季節都美不勝收！

景觀處表示，新北市栽種的櫻花種類繁多，除了山櫻花及三色櫻外更有於3月接續開花的吉野櫻，想要獲得新北市境內第一手花況資訊，可上網搜尋「賞花快報」FB紛絲專頁及櫻花稼期網站(http://cpqweb.com/ntpciflower/)！歡迎粉絲們一同分享與交流各地開花資訊，為愛花同好們提供更即時詳盡的賞花情報！

位於鶯歌永吉公園的櫻花現已繽紛盛開。圖／新北市景觀處提供
位於鶯歌永吉公園的櫻花現已繽紛盛開。圖／新北市景觀處提供
現已盛開的炮仗花隧道。圖／新北市景觀處提供
現已盛開的炮仗花隧道。圖／新北市景觀處提供

櫻花 賞花

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