鶯歌永吉公園櫻花、炮仗花繽紛盛開 一路賞櫻到4月

位於鶯歌永吉公園的櫻花以及炮仗花，現已繽紛盛開，新北市景觀處提醒，因應國內疫情仍須防範，新北市規劃有線上賞櫻網站，提供民眾線上看花，感受春暖花開的幸福氛圍。

鶯歌永吉公園位於鶯桃路296巷附近，公園入口有櫻花、馬櫻丹花及修剪成龍形的綠灌木等各式植物，園內更有開滿橘橙橙的炮仗花，永吉里長林茂哲表示，公園內不僅有兒童遊戲場、籃球場、體健設施及生態池等，更擁有多種植栽。

林茂哲說，他跟志工每天都很用心的照顧公園跟植栽，現在正是炮仗花、櫻花盛開之時，另外公園內還有預計3、4月開花的墨染櫻、5、6月開花的日本紫藤及5、7月開花的阿勃勒，不同季節都美不勝收！