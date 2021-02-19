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新北331業者違勞動法 指南客運第7次上榜挨重罰

中央社 / 新北19日電

新北市勞工局今天公布今年第一波違法雇主名單，計有331家業者上榜，其中指南客運第7次違法使勞工超時加班，挨罰75萬元為最重；違規情形則以未依法給付加班費最多。

新北市政府勞工局今天發布新聞稿指出，勞動基準法罰鍰金額已提高至新台幣100萬元，新北市也於民國109年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。

勞工局表示，今年第一波違反勞基法、職業安全衛生法、性別工作平等法及勞工退休金條例的雇主名單，計有331家業者，名單已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

違反勞基法部分，以未依法給付加班費最嚴重，計有98家，其次為出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，有52家；使勞工超時工作48家、未足額提撥勞工退休準備金1家、未繼續按月提撥勞工退休準備金4家，還有部分違規內容為未達基本工資等。

違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有78家，另有1家因拒絕勞工育嬰留職停薪請求違反性工法挨罰。

勞工局長陳嘉瑞說，此次公布名單中，指南客運使勞工單月加班達101小時，淡水客運使勞工單月加班達95小時，兩家公司已是第7次及第6次違反同一規定，各重罰75萬及55萬元。

另西北保全因有延遲給付勞工工資、未計給勞工加班費、未保存勞工出勤紀錄、使勞工超時工作、未給予勞工例假、國定假日及特別休假等多項違規情事，甚至有使勞工單日工時高達22小時及連續出勤達24日，亦重罰59萬元。

加班費 勞工局

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