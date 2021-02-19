新北3處通勤綠廊 議員盼能增設永和區

新北市中永和地區雖有多座跨提陸橋連接河濱自行車道，但雙和地區並未納入新北通勤綠廊內，新北市議員羅文崇指出，雙和位處台北、新北中間點，應有通勤綠廊串連整體交通網絡。新北市長侯友宜表示，永和有機會就會施作，責成交通局、高灘處全力推動，也可與台北市合作連接雙北市。

新北市河濱自行車道全長逾500公里，還能與台北、基隆、桃園連接，新北交通局、水利局2019年底試辦板橋、新店及三重等3條路線的自行車通勤綠廊，並在河濱水門口附近設置Youbike、Moovo等自行車運具，方便民眾使用。

不過通勤綠廊迄今僅有3行政區，羅文崇說，永和鄰近台北市，應納入通勤綠廊範圍，且交通局目前正在淡水試辦共享自行車Moovo，盼也能延伸至雙和，讓更多民眾更輕鬆騎乘在河濱自行車道。

新北交通局綜合規劃科長吳政諺說，通勤綠廊以河濱自行車道為主，市區部分需連接公家機關、Youbike場站、捷運站，永和的河濱水門距離場站等較遠，且道路較狹窄有安全考量，還在尋求可行路線並設自行車專用車道。

吳政諺表示，目前也還在檢討新莊、鶯歌、土城的通勤綠廊，今年預計會完成新莊通勤綠廊，從環狀線幸福站為起點，行經思源路、頭前路，最後連接到河濱自行車道。

至於通勤綠廊是否增設共享自行車Moovo，吳政諺說，河濱自行車道距離較遠，電動輔助自行車較合適，會邀請業者考量後來設站，但會設置Youbike站點供民眾使用。