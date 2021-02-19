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侯友宜：COVID-19疫苗施打順序配合中央

中央社 / 新北19日電

新北市長侯友宜今天表示，台灣將來施打武漢肺炎疫苗時，新北市施打對象配合中央流行疫情指揮中心排定順序，也會以醫護人員優先。他盼望防疫順利，早日恢復正常生活。

農曆正月15日的天官大帝誕辰將屆，新北市長侯友宜今天前往160年歷史的板橋區江子翠潮和宮參拜祈福，並致贈廟方「天官賜福」匾額，肯定潮和宮長期投入公益並配合防疫政策，也祈求天官大帝庇佑疫情遠離，市民健康平安。

外傳台灣透過COVAX（COVID-19疫苗全球取得機制）取得的牛津（AZ）疫苗將於下週抵台、3月施打，侯友宜接受聯訪時，媒體詢問新北市安排的施打對象優先順序為何。

侯友宜說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗抵台後，新北一定會按照中央施打的順序，統合辦理才不會亂掉，若第一波是醫護人員，新北一定遵照中央指示辦理。

另外，侯友宜感謝潮和宮長年照顧市民，去年就捐了2部復康巴士，付出慈善公益、捐助白米、辦理老人共餐，更捐助防疫基金新台幣80萬元。

潮和宮主任委員曹正吉表示，廟方23日起將舉行祈福法會，因每年人潮眾多，出入口會有專人量額溫、提供酒精等防疫措施，並要求信眾入廟務必戴口罩。

侯友宜 疫苗

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