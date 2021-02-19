新北第13座河濱水岸友善電梯 用台灣名畫作裝點

新北自2016年起打造河濱水岸友善電梯，今在永和博愛陸橋完成第13座河濱水岸友善電梯，電梯陸橋用台灣畫家楊三郎的知名畫作「玉山日出」裝點，新北市長侯友宜說，除了政府施作外，也盼鄰近河堤的大樓興建時也能增設陸橋，讓更多民眾方便使用。

博愛陸橋鄰近博愛市民活動中心、博愛藝術街、永和幼兒園、莊敬高職與網溪國小、河濱公園，是連接堤外、堤內的重要人行路徑，不過陸橋無設置無障礙坡道及相關設施，對於行動不便者可及性低。

新北高灘處指出，提升博愛陸橋的無障礙服務，增設電梯、坡道，除了滿足行動不便族群，也可提供供娃娃車、自行車、行人等來使用，堤內端的加大電梯車廂空間，可一次放2部自行車。

中、永和地區地狹人稠、綠地不多，高灘地成為民眾休閒的去處，侯友宜指出，不論是長者、身心障礙者，或是騎乘自行車運動的民眾，穿越環河東路很辛苦，因此興建友善水岸電梯，讓民眾方便穿越。

侯友宜也說，河堤內也有不少新興建的大樓，若民間蓋公寓大廈時，在不妨害水域、安全無虞底下，同時興建跨提陸橋，就能創造雙贏局面，讓更多民眾使用更大片的公園綠地。

新北高灘處長謝俊隆表示，升格後為了突破防洪牆藩籬，興建陽光橋、新月橋、星光橋、辰光橋及龍窯橋等跨堤陸橋，目前陸橋也持續升級為水岸電梯，未來也會持續檢討空間，持續為跨堤陸橋增設電梯等友善設施。