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北市公布勞檢裁罰結果 南山人壽挨罰金額連3年「冠軍」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市勞動局今天公布去年度勞檢結果，光是客運業者就占半數。記者鍾維軒／攝影
北市勞動局今天公布去年度勞檢結果，光是客運業者就占半數。記者鍾維軒／攝影

台北市勞動局今天公布去年度勞檢裁罰結果，共裁罰1393家，其中裁罰金額最高的是南山人壽，共794萬，2019年被罰490萬、2018年被罰302萬，連續3年蟬聯「冠軍」，都是超時加班和違反女性夜間工作的相關規定，就開罰數百萬元；另外，中興集團旗下的中興大業巴士、光華巴士和指南客運，也被裁罰共1,146萬元；而亞尼克則是未給足基本工資遭裁罰88萬元。

北市勞動局去年6月啟動勞檢，共檢查1萬多家企業，裁罰了1393家，局長陳信瑜表示，很多企業主最常犯的錯誤，就是沒有依法給予加班費，或是對法令不熟悉，以及誤解法規內容。像是平日和休息日延長工時沒有給付工資，有592家，以及沒有週休二日，共248家。

去年度裁罰金最高的，是南山人壽，共794萬元，因遲遲未與工會同意延長工時，與女性夜間工作，不斷累計罰鍰；南山人壽則回應，虛心檢討持續改善，同時也積極瞭解加班情況研擬相關解決方案，目前已逐步增加人力，明顯改善加班情形。

第二名是遠東航空，去年因積欠勞工薪資遲不改善而被裁罰462萬元；第三、四、五名分別是中興集團下的中興大業巴士，被裁罰434萬、光華巴士被裁罰376萬、指南客運被裁罰336萬，都是因為沒有給予加班費、特休和週休二日。

中興大業巴士回應，會針對不合格的部分改善，但目前司機員缺工問題嚴重，加上年輕人不願投入駕駛，新人招募不易，若未來較年長司機員退休後，人力可能又更少。中興大業表示，民眾常希望增加公車班次，但可能讓駕駛員工時增加，未來會努力在民眾權益與駕駛員福利之間取得平衡。

再來是家樂福，因未給予加班費、未遵守女性夜間上班規則及出勤記錄不完整被罰204萬；東南客運因未給予加班費和國定假日出勤工資遭罰106萬；新店客運則是沒給加班費、沒有週休二日與出勤4小時未給予法定休息時間，被罰106萬元。

花旗銀行是沒依照規定給予加班費，被罰102萬元；亞尼克菓子工房則是沒有給予加班費和週休二日，此外還有被員工申訴沒有給足去年法定基本工資2萬3100元，勞動局解釋，該員工因為請假被扣全勤獎金與不給付請假當日工資，但全勤獎金遭苛扣仍低於基本工資，因此才開罰。最後則是台鐵因未給付加班費、國定假日出勤工資給付不足，遭罰70萬元。

其實今年1月份，中興集團旗下的客運巴士就已經因為違法超時工作被開罰共466萬元，2月份又再度挨罰，遭質疑是「罰不怕」。

陳信瑜回應，客運業者長期人力不足，勞動局、公運處、勞資雙方都會定期開會，提出相關改進辦法，像路線裁減、人力整併，但人力還是相當分散，造成過勞與超時工作，陳信瑜坦言，人力補足不會這麼快，3月底會再開四方座談，會持續輔導業者，要求補足人力。

陳信瑜表示，希望企業能完備勞動法令，勞動局也會針對有問題的企業進行勞檢，若不熟悉勞動法規，企業也能向勞動局申請「勞動健檢師」的服務。

加班費 巴士

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