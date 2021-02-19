上元天官聖誕將至　侯友宜贈潮和宮「天官賜福」匾額

農曆正月15日天官大帝聖誕即將到來，新北市長侯友宜今日前往有近160年歷史的板橋江子翠潮和宮參拜祈福，並致贈廟方「天官賜福」匾額，表達對潮和宮長期投入公益付出的肯定，同時祈求天官大帝庇佑疫情遠離、市民健康平安。

潮和宮主任委員曹正吉表示，潮和宮建廟逾160年歷史，主祀三官大帝，清朝同治年間板橋因颱風大雨土地崩解，保正林溪珍發起設立兩座石碑，分別奉祀「水仙王公」及「水官大帝」石碑以鎮水、祈求平安，每次水災都能庇佑地方，居民有感神祇庇佑故建廟奉祀，並祈神明能使「潮和」，因此命名為「潮和宮」。

民國67年因政府闢建道路拆除潮和宮，居民遂將潮和宮、保安宮和活動中心合併重建成今巍峨廟貌，廟殿內交趾陶、木雕、彩繪、藻井除展現傳統寺廟之美，精雕細緻的藝術裝置，並可看出匠藝的精彩絕倫。

侯友宜表示，感謝潮和宮秉持三官大帝愛民精神，積極推動公益慈善及社會教化事業，不僅辦理老人共餐，每年中元普渡及禮斗法會後，匯集信眾捐贈的愛心白米濟助弱勢團體，並支持市府防疫政策，捐助防疫基金80萬元，去年底更捐贈2輛復康巴士提供身心障礙者就醫、就學，讓社會感受到滿滿的愛與關懷。

曹正吉說，農曆正月15日為上元一品賜福天官紫微大帝聖誕，廟方在正月12至16日將舉行祈福法會，因每年人潮眾多，出入口會配有專人量額溫、提供酒精等防疫措施，並要求信眾入廟務必戴口罩，及於明顯處張貼防疫海報等。