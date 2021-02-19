民眾散步聽到狗群叫聲 驚見受傷穿山甲寶寶蜷縮木頭堆

台北市立動物園參與林務局野生動物救傷收容計畫，在2020年10月30日有熱心民眾送來一隻未開眼的雌性穿山甲幼獸，經救傷獸醫師評估需要人工哺育，同時也是首次由救傷中心和穿山甲研究團隊聯手對野生個體進行人工哺育，動物園表示，經過保育員和獸醫師的悉心照顧，目前救傷穿山甲寶寶食慾很好、活力十足，正穩定成長。

2020年10月29日下午有民眾在新北市汐碇公路附近散步，聽到一群狗狗的叫聲，循聲走近，竟發現狗狗們正對著蜷縮在木頭堆裡的一隻穿山甲寶寶嚎叫，由於當時接近傍晚，氣溫偏低，只好緊急先帶回家中安置，先是準備鋪滿衛生紙的紙箱，再放置暖暖包維持箱內溫度，隔天一早透過林務局野生動物救傷收容平臺，緊急送往台北市立動物園。

動物園表示，經救傷獸醫師檢查評估，這隻剛來到動物園的救傷穿山甲寶寶，身體呈微灰的粉紅色，眼睛尚未開眼，應該才剛出生沒幾日，再加上穿山甲媽媽不在寶寶身邊，無法提供發育所需營養。便啟動人工哺育機制，包括建置日常居住的保溫箱、挑選合適的奶嘴、調配補給營養的代奶等。

動物園表示，救傷穿山甲寶寶對代奶採食意願高、吸吮行為非常積極，為了預防救傷穿山甲寶寶打嗝或溢奶等現象，保育員會在牠喝飽後幫她拍嗝、按摩腹部、泡溫水等來幫助消化。經過一星期的照養，救傷穿山甲寶寶狀況也漸漸穩定，體重也從110克成長到156克。保育員準備較大的照養空間，提供巢箱、巢材及墊料，給予救傷穿山甲寶寶居住。在食物方面，則依據救傷穿山甲寶寶的成長狀況，調整代奶的濃度及攝食比例，也從流質食物逐漸增加固體食物，現在只要提供蟻窩，穿山甲寶寶就能把蟻窩整個搬回家。目前希望救傷穿山甲寶寶持續積極採食、適應環境及增進技能，才能為未來生活做好準備。