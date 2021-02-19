北市2020年勞檢開罰逾億元 南山人壽遭罰最多

台北市勞動局今天公布去年整年度勞檢的裁罰結果，共有1393家事業單位遭裁處，年度總罰鍰金額達1億900多萬元，其中南山人壽遭罰794萬元，是連3年被罰最多的企業。

台北市勞動局表示，2020年共有1393家事業單位因違反勞動基準法遭到裁處，累積罰鍰金額前12名依序為依序為南山人壽（794萬元）、遠東航空（462萬元）、中興大業巴士（434萬元）、光華巴士（376萬元）、指南客運（336萬元）、大南汽車（262萬元）、家樂福（204萬元）、東南客運（106萬元）、新店客運（106萬元）、花旗銀行（102萬元）、亞尼克菓子工房（88萬元）以及台鐵局（70萬元）。

勞動局長陳信瑜指出，南山人壽主要因資方遲遲不與工會達成同意延長工時與女性夜間工作的協議，所以不斷累計罰鍰；遠東航空光是因積欠工資就加重處分累計450萬元；客運業則多是因沒有加班費、沒有一例一休遭罰。

陳信瑜表示，去年因市區客運事故頻傳，司機過勞情況備受關注，勞動局積極辦理市區客運專案勞檢，在各家業者尚未改善前，罰鍰金額就會不斷累計，因此前12名中有一半是客運業者。

陳信瑜說，許多事業單位沒依法給予勞工應有的加班費跟假期，且許多事業單位對法令規定不夠熟悉，或是誤解法規內容，因此造成違法，呼籲企業積極申請「勞條健檢師」免費輔導服務，了解勞動法令、加強企業體質。

對於連3年蟬聯違反勞動基準法遭罰最多的企業，南山人壽表示，將虛心檢討並持續改善，同時積極瞭解加班情況研擬相關解決方案，目前已逐步增加人力，改善加班情形。