春節週邊步道夯 雙溪威惠廟首次擲出立筊

雙溪區威惠廟主祀開漳聖王，是柑腳地區的信仰中心，因有公廁、停車空間，春節期間前來探訪週邊步道的民眾相當多，並上香祈福，在今年大年初二時，廟史150多年來，首次出現「立筊」的景象，也象徵著年初的祥瑞氣象，保佑雙溪鄉親一整年健康平安。

長源里長陳資郎表示，柑腳地區是雙溪區接連坪林區、泰平山區的重要路口，也是古早的重要礦業聚落，包括中坑古道、崩山坑古道等都座落於此，其中威惠廟位於人口集中處，除了香火靈驗庇佑礦村平安外，許多外地人也都會特地前來參拜。

威惠廟副主委楊文定表示，今年大年初二時，有香客在廟中祈福時意外擲出了「立筊」，是創廟150多年來首次有「立筊」的紀錄，廟方相當驚喜，也相信是新一年的好兆頭，而每年農曆二月十五的遶境祈福活動，今年將視疫情狀況舉行，也期望民眾趁著228等連續假日多來柑腳走走，遠離都市人潮處，親近大自然兼防疫。

過完年春暖花開，柑腳地區沿路的杜鵑、李花欣欣向榮，提醒民眾前來應愛護環境，勿隨手攀折花木或留下垃圾，才能讓步道景點的美分享更多人。