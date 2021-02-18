最佳防疫神器 金山公所量體溫、噴酒精一機搞定

由和成欣業股份有限公司捐贈給新北市政府一款智慧型自動量測體溫機，在新春連假後，金山區公所入口處也配置一台，不僅是量測體溫、噴灑酒精，還有親切的台語發音及偵測人臉是否佩口罩全都一機搞定，堪稱是最佳的防疫神器。

金山區長廖武輝說，金山區公所服務台有全新氣象，現在民眾進到公所洽公，不再看到服務台志工舉著額溫槍與酒精噴槍，取而代之的是智慧型自動體溫量測的防疫神器，讓志工免去額溫槍量測體溫的近距離接觸風險，也讓公所的防疫工作更有效確實。

這台自動量測體溫機上工第一天，不僅是量測體溫、噴灑酒精，還有偵測人臉是否佩戴口罩，此外民眾偵測的距離站得太近或是站得太遠，還會用親切的台語來給予提醒，ˊ這也讓看似冷冰冰的智慧儀器變得相當有溫度。

金山區長廖武輝也不忘提醒傳統的農曆春節，要直到元宵之後才算結束，近來雖然已經開工，不過走春出遊民眾還是不少，因此也針對區內的觀光走春熱點來提醒出遊民眾，新年新氣象，走春防疫也是不能鬆懈，戴好口罩、保持手部清潔與社交安全距離，才能保護自己也守護家人，安心的享受走春之旅。