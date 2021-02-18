淡水大屯溪土石嚴重流失 運用自然工法守護海茄苳

新北市淡水區大屯溪桂竹圍橋至雙福橋間右岸部分邊坡土石嚴重流失，造成岸邊茄苳樹護岸結構被破壞。水利局和河川生態保育協會與當地里長合作，大屯溪內石頭直接堆疊新建低水護岸，避免邊坡持續滑落。

大屯溪是富有豐富自然生態與自然耕法農田的溪流，因土石嚴重流失，既有堆疊排列的小石塊多已倒塌，茄苳樹樹木根部因此失去保護。

經過河川生態保育協會老師李永志分析，決定師法自然現地以溪內石塊直接堆疊新建低水護岸，讓既有茄苳樹不受沖刷流失風險，護岸後側則採現地石塊鋪設廊道，提供生態自然生長與教育休憩空間，最重要是能避免土坡持續滑落，影響大屯溪內多樣物種的繁衍。

河川生態保育協會李永志老師說，大屯溪早期於中和里一帶，有以人工、小石塊等方式堆砌護堤，在護堤前種植茄苳樹也是保護護堤不被大水或溪流內大石頭衝撞破壞。

完工後的大屯溪可以看到以生態工法形成的護岸，完成新建後也能對溪邊既有茄苳樹加以保護，讓大屯溪生態安全永續發展。