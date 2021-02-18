新北3保育區龍蝦海膽 增列禁捕期
新北市漁業處今天說，針對萬里、瑞芳及貢寮等保育區，加強龍蝦、九孔及海膽等水產動植物採捕限制，包括增列禁捕期、調整可採捕體長大小，違者處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
目前新北市共有野柳、萬里、瑞芳和貢寮等4個水產動植物繁殖保育區，其中野柳完全禁止採捕。
新北市政府漁業及漁港事業管理處今天發布新聞稿表示，自民國110年1月1日起，萬里、瑞芳及貢寮等3處保育區內，龍蝦除原規定未滿20公分禁止採捕，增列每年3月1日至7月31日禁止採捕龍蝦。
海膽除原規定不含刺殼長未滿8公分禁止採捕，增列每年9月1日至次年6月15日禁止採捕白棘三列海膽。
至於九孔，原規定未滿4公分者禁止採捕，調整為未滿5公分禁止採捕。
漁業處說，大法螺、珊瑚及礁石等完全禁止採捕，另保育區內亦禁止使用潛水器材及網具採捕，違者可依漁業法處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
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