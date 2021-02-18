新北3保育區龍蝦海膽 增列禁捕期

元宵節就快到了，雖然，今年新北市燈會停辦，不過，汐止區公所裝飾在一樓的燈籠卻很吸睛，展出的是汐止社大的作品，三十個大型燈籠高高掛，上頭畫了山水畫等圖樣相當喜氣，復古燈籠也將洽公環境，營造出古色古香的元宵節氣氛。

2021-02-18 18:04