快訊

最冷時刻到！ 強冷氣團襲加輻射冷卻冰封剩7度

放開愛莉莎莎手上那本書！醫療保健出版下的偽科學傳播

新北3保育區龍蝦海膽 增列禁捕期

中央社 / 新北18日電

新北市漁業處今天說，針對萬里、瑞芳貢寮等保育區，加強龍蝦、九孔及海膽等水產動植物採捕限制，包括增列禁捕期、調整可採捕體長大小，違者處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

目前新北市共有野柳、萬里、瑞芳和貢寮等4個水產動植物繁殖保育區，其中野柳完全禁止採捕。

新北市政府漁業及漁港事業管理處今天發布新聞稿表示，自民國110年1月1日起，萬里、瑞芳及貢寮等3處保育區內，龍蝦除原規定未滿20公分禁止採捕，增列每年3月1日至7月31日禁止採捕龍蝦。

海膽除原規定不含刺殼長未滿8公分禁止採捕，增列每年9月1日至次年6月15日禁止採捕白棘三列海膽。

至於九孔，原規定未滿4公分者禁止採捕，調整為未滿5公分禁止採捕。

漁業處說，大法螺、珊瑚及礁石等完全禁止採捕，另保育區內亦禁止使用潛水器材及網具採捕，違者可依漁業法處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

貢寮 瑞芳

相關新聞

北市604公車調整路線、取消假日「狗狗公車」 試辦3月

台北客運今天公告，將於21日調整604路線公車路線及取消604假日「狗狗公車」，試辦3個月。首都客運總經理李建文透露，6...

傳統燈籠很吸睛 汐止公所古色古香元宵味

元宵節就快到了，雖然，今年新北市燈會停辦，不過，汐止區公所裝飾在一樓的燈籠卻很吸睛，展出的是汐止社大的作品，三十個大型燈籠高高掛，上頭畫了山水畫等圖樣相當喜氣，復古燈籠也將洽公環境，營造出古色古香的元宵節氣氛。

最佳防疫神器 金山公所量體溫、噴酒精一機搞定

由和成欣業股份有限公司捐贈給新北市政府一款智慧型自動量測體溫機，在新春連假後，金山區公所入口處也配置一台，不僅是量測體溫、噴灑酒精，還有親切的台語發音及偵測人臉是否佩口罩全都一機搞定，堪稱是最佳的防疫神器。

彩繪燈籠高高掛 淡水公所大廳滿滿過節氣氛

淡水區公所邀請淡水許多藝術畫家進行燈籠彩繪活動，原要在三重大都會公園元宵燈節中展出，但因肺炎疫情而活動取消，因此，區公所將燈籠高掛在淡水市民聯合服務中心一樓大廳，讓來冾公的民眾感受滿滿元宵節氣氛。

春節週邊步道夯 雙溪威惠廟首次擲出立筊

雙溪區威惠廟主祀開漳聖王，是柑腳地區的信仰中心，因有公廁、停車空間，春節期間前來探訪週邊步道的民眾相當多，並上香祈福，在今年大年初二時，廟史150多年來，首次出現「立筊」的景象，也象徵著年初的祥瑞氣象，保佑雙溪鄉親一整年健康平安。

新北住都中心一階人力就位 全面接管社宅營運

新北市住宅及都市更新中心今年元旦成立，第一階段共招募34名人員，將於下周一報到完成，以社宅服務、民辦都更、公辦都更為三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。