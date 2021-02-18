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傳統燈籠很吸睛 汐止公所古色古香元宵味

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所一樓三十個大型燈籠高高掛，上頭畫了山水畫等圖樣相當喜氣，營造出古色古香的元宵節氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所一樓三十個大型燈籠高高掛，上頭畫了山水畫等圖樣相當喜氣，營造出古色古香的元宵節氣氛。 圖／觀天下有線電視提供

元宵節就快到了，雖然，今年新北市燈會停辦，不過，汐止區公所裝飾在一樓的燈籠卻很吸睛，展出的是汐止社大的作品，三十個大型燈籠高高掛，上頭畫了山水畫等圖樣相當喜氣，復古燈籠也將洽公環境，營造出古色古香的元宵節氣氛。

汐止區長陳健民表示，再過幾天就是元宵節了，今年因為疫情關係新北燈會停辦，那汐止區公所配合新北燈會原來有請汐止社會繪製了30個燈籠，本來是要送到三重去展示，因為燈會停辦而放在公所一樓展示，古色古香非常有氣氛，那白天、晚上各有不同的感覺，有興趣的區民都可以撥空來走走欣賞。

汐止區公所一樓是社會課及民政課，再加上從這裡進出要到樓上圖書館、戶政等公家機關，每天來洽公的民眾不少，現在抬頭望去兩排三十個燈籠高高掛相當吸睛，不少民眾停下腳步欣賞，直說很美、很有年節的氣氛。

陳健民指出，另外，雖然今年的新北燈會停辦，但是小提燈還是會發放，配合新北市政府規範的時間，汐止區公所在2/20日也就是這個星期六晚上7點到9點、還有這個星期日2/21日的早上9點到12點，在公所一樓平台發放，歡迎民眾前往索取，不過，也要提醒配合現場包括戴口罩、量體溫、實名制、保持安全距離等防疫措施。

汐止 燈會

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