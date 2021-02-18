快訊

最冷時刻到！ 強冷氣團襲加輻射冷卻冰封剩7度

放開愛莉莎莎手上那本書！醫療保健出版下的偽科學傳播

彩繪燈籠高高掛 淡水公所大廳滿滿過節氣氛

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水市民聯合服務中心一樓大廳彩繪燈籠高高掛，讓來冾公的民眾感受滿滿元宵節氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水市民聯合服務中心一樓大廳彩繪燈籠高高掛，讓來冾公的民眾感受滿滿元宵節氣氛。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區公所邀請淡水許多藝術畫家進行燈籠彩繪活動，原要在三重大都會公園元宵燈節中展出，但因肺炎疫情而活動取消，因此，區公所將燈籠高掛在淡水市民聯合服務中心一樓大廳，讓來冾公的民眾感受滿滿元宵節氣氛。

淡水區長巫宗仁表示，這次有邀請到淡水在地的書法家，陳金海老師，還有每日一字書法大師張炳煌，以及具有藝術才能的里長，蕭慶和，彭梅香等一起在公所用準備好的色彩顏料，來將燈籠妝點上許多繽紛圖案，而因應牛年的到來，許多燈籠上，都畫上有關於牛的圖樣，有勤奮的水牛，還有像徵財富的金牛。

區長巫宗仁也作了一個燈籠畫上水牛，並且簽名，表示未來一年大家都能夠平安健康。

區長巫宗仁指出，雖然這次新北燈會因為疫情而取消，不過將這些燈籠，高掛在公所一樓大廳，也是相當不錯的選擇，讓大家看到淡水在地有許多藝術大師，所創作的美麗燈籠，將在這裡陪伴大家過元宵，也讓公所多了許多過年過節的氣息。

淡水

延伸閱讀

淡水行忠堂捐款、贈衍派譜 助地方瞭解歷史

村里滿藝術氣息 淡水文化里辦里民水墨畫展

淡水建物擋大屯山天際線 新北訂統一標準限高

彰化市評選彩繪燈籠 上千燈籠高掛廟宇祈福一整年

相關新聞

北市604公車調整路線、取消假日「狗狗公車」 試辦3月

台北客運今天公告，將於21日調整604路線公車路線及取消604假日「狗狗公車」，試辦3個月。首都客運總經理李建文透露，6...

傳統燈籠很吸睛 汐止公所古色古香元宵味

元宵節就快到了，雖然，今年新北市燈會停辦，不過，汐止區公所裝飾在一樓的燈籠卻很吸睛，展出的是汐止社大的作品，三十個大型燈籠高高掛，上頭畫了山水畫等圖樣相當喜氣，復古燈籠也將洽公環境，營造出古色古香的元宵節氣氛。

最佳防疫神器 金山公所量體溫、噴酒精一機搞定

由和成欣業股份有限公司捐贈給新北市政府一款智慧型自動量測體溫機，在新春連假後，金山區公所入口處也配置一台，不僅是量測體溫、噴灑酒精，還有親切的台語發音及偵測人臉是否佩口罩全都一機搞定，堪稱是最佳的防疫神器。

彩繪燈籠高高掛 淡水公所大廳滿滿過節氣氛

淡水區公所邀請淡水許多藝術畫家進行燈籠彩繪活動，原要在三重大都會公園元宵燈節中展出，但因肺炎疫情而活動取消，因此，區公所將燈籠高掛在淡水市民聯合服務中心一樓大廳，讓來冾公的民眾感受滿滿元宵節氣氛。

春節週邊步道夯 雙溪威惠廟首次擲出立筊

雙溪區威惠廟主祀開漳聖王，是柑腳地區的信仰中心，因有公廁、停車空間，春節期間前來探訪週邊步道的民眾相當多，並上香祈福，在今年大年初二時，廟史150多年來，首次出現「立筊」的景象，也象徵著年初的祥瑞氣象，保佑雙溪鄉親一整年健康平安。

新北住都中心一階人力就位 全面接管社宅營運

新北市住宅及都市更新中心今年元旦成立，第一階段共招募34名人員，將於下周一報到完成，以社宅服務、民辦都更、公辦都更為三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。