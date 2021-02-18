彩繪燈籠高高掛 淡水公所大廳滿滿過節氣氛

淡水區公所邀請淡水許多藝術畫家進行燈籠彩繪活動，原要在三重大都會公園元宵燈節中展出，但因肺炎疫情而活動取消，因此，區公所將燈籠高掛在淡水市民聯合服務中心一樓大廳，讓來冾公的民眾感受滿滿元宵節氣氛。

淡水區長巫宗仁表示，這次有邀請到淡水在地的書法家，陳金海老師，還有每日一字書法大師張炳煌，以及具有藝術才能的里長，蕭慶和，彭梅香等一起在公所用準備好的色彩顏料，來將燈籠妝點上許多繽紛圖案，而因應牛年的到來，許多燈籠上，都畫上有關於牛的圖樣，有勤奮的水牛，還有像徵財富的金牛。

區長巫宗仁也作了一個燈籠畫上水牛，並且簽名，表示未來一年大家都能夠平安健康。

區長巫宗仁指出，雖然這次新北燈會因為疫情而取消，不過將這些燈籠，高掛在公所一樓大廳，也是相當不錯的選擇，讓大家看到淡水在地有許多藝術大師，所創作的美麗燈籠，將在這裡陪伴大家過元宵，也讓公所多了許多過年過節的氣息。