年後供應量大增 新北果菜公司捐社服機構7000公斤蔬菜

今年春節蔬菜量供應足夠，新北果菜公司考量年節長假後，社福團體物資必然不足，今日號召攤商捐贈愛心，募集高達7000多公斤的蔬菜水果，辦理惜食並同時派員運送蔬果至育幼院，送一份溫暖與愛心。

新北果菜公司表示，每逢春節前夕，產地農夫都會有預期心理，民眾的需求量會比平常大，也會種比較多菜，加上今年春節前天氣不錯，過年期間的蔬菜產銷量跟著增加。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，為配合新北市政府合作推動「惜食分享網」，2016年起每周三三重市場、周四板橋市場捐贈未批發賣出或賣相不佳蔬果食品，平均每月捐贈逾4000公斤的蔬果。

年節後蔬菜量供貨大增，今日板橋果菜市場包括行口業者及承銷人捐贈數量更高達7000多公斤，主要是長年菜等葉菜類及蘿蔔等蔬菜，經由惜食分享平台，轉送給社福機構和各據點老人共餐使用。