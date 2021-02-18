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年後供應量大增 新北果菜公司捐社服機構7000公斤蔬菜
今年春節蔬菜量供應足夠，新北果菜公司考量年節長假後，社福團體物資必然不足，今日號召攤商捐贈愛心，募集高達7000多公斤的蔬菜水果，辦理惜食並同時派員運送蔬果至育幼院，送一份溫暖與愛心。
新北果菜公司表示，每逢春節前夕，產地農夫都會有預期心理，民眾的需求量會比平常大，也會種比較多菜，加上今年春節前天氣不錯，過年期間的蔬菜產銷量跟著增加。
新北果菜公司總經理江惠貞表示，為配合新北市政府合作推動「惜食分享網」，2016年起每周三三重市場、周四板橋市場捐贈未批發賣出或賣相不佳蔬果食品，平均每月捐贈逾4000公斤的蔬果。
年節後蔬菜量供貨大增，今日板橋果菜市場包括行口業者及承銷人捐贈數量更高達7000多公斤，主要是長年菜等葉菜類及蘿蔔等蔬菜，經由惜食分享平台，轉送給社福機構和各據點老人共餐使用。
果菜公司表示，捐贈的蔬果都是由三重市場及板橋市場內攤商自發性自掏腰包的參加惜食分享活動，公司協助收集搬運當天的物資，經由志工的協助將所收集的蔬果分類、整理及分配數量，再送到有需要的人手上，讓將大家的愛心分享出去。
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