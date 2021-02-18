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北市604公車調整路線、取消假日「狗狗公車」 試辦3月

聯合報 / 記者林麗玉鍾維軒／台北即時報導
台北客運604路公車將調整路線，並取消假日狗狗公車。圖／聯合報系資料照
台北客運604路公車將調整路線，並取消假日狗狗公車。圖／聯合報系資料照

台北客運今天公告，將於21日調整604路線公車路線及取消604假日「狗狗公車」，試辦3個月。首都客運總經理李建文透露，604和307的路線幾乎重疊，每班次平均載客量僅10人，將板橋到民生社區，截短至板橋到台北車站；至於604狗狗公車取消，唯一差別是搭乘狗狗公車可以不裝籠，但一般公車則須裝狗籠。

李建文表示，台北客運之所以調整604路線，是因業者最近檢討沒有效率的路線，並進行調整，604原本路線從板橋至民生社區，與目前307在北市的路線幾乎一樣、重疊多，因307班次多，這次檢討調整，將604截短，僅行駛到台北車站，至於604原本在三民路民生社區往北車民眾，特別調整307路線的西藏路線，增加三民路、民生社區的站位。

李建文說，考量目前307每班次的平均載客量都有30多人，但604平均每班次的載客量僅10人左右，基於兩條路線北市端路線重疊多，評估公車路線的行駛效率及提升公車駕駛的休息時間，才申請這次的調整，預計2月21日開始試營運。

交通局公共運輸處長科長張元榜表示，604原本路線是板橋到民生社區，不過考量南京東路上的公車路線多，客運業者基於路線規劃更有效率，所以向交通局申請將載客量較小的604路線，縮短為板牆至台北車站。

至於604路線原本假日三班次的狗狗公車部分，有行駛至迎風運動公園及華山公園部分，儘管取消班次，但目前仍有替代路線，包括0東、225、262區路線公車有行駛迎風運動公園；257路、265路等公車路線也有行駛至華山公園。唯一差別就是狗狗公車可以不裝籠，但寵物若搭乘一般公車，則需要裝狗籠。

經洽詢業務稽查科目前本市友善狗狗公車的路線包含有0東、225、669、棕6、279、681、262區、257、265、679、620、207及604路等共13條路線，其中604路規劃於2月21日試辦調整路線，不經過迎風運動公園及華山公園。

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