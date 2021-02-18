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住桃園申請台北防疫補助遭拒 法務局：要北市防疫旅館

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市設籍的民眾入住桃園防疫旅館，欲申請北市補助遭拒絕，提訴願又被駁回。圖／本報係資料照（防疫旅館示意圖）
北市設籍的民眾入住桃園防疫旅館，欲申請北市補助遭拒絕，提訴願又被駁回。圖／本報係資料照（防疫旅館示意圖）

日前有設籍台北市的民眾入境時，在桃園市進行居家檢疫，檢疫期結束向北市觀傳局申請補助遭拒，提起訴願，這也是首度有民眾因領嘸補助提訴願。北市法務局1月18日作成結果，該民眾未於北市防疫旅館獲指定檢疫所進行檢疫隔離，不符合北市補助資格，訴願審議委員會駁回訴願。

有民眾過年前從境外入境，經中央主管機關開立居家檢疫通知書後，便在桃園市內的防疫旅館進行隔離，結束後向台北市觀傳局申請防疫住宿補助，但遭到拒絕。該民眾主張，回國後因為找不到台北市防疫旅館的相關資訊，所以才會直接在桃園檢疫，認為申請補助遭拒不合理。

根據「臺北市居家隔離居家檢疫者補助（防疫住宿補助）」注意事項，居家檢疫者須於居家檢疫期間入住台北市防疫旅館、檢疫所，或居家隔離檢疫者須於住家隔離檢疫，其同住親友入住台北市合法旅館民宿，才能申請最高7千元補助。

觀傳局表示，截至今天為止，民眾申請北市居家檢疫、居家隔離補助，不通過駁回案件共315件，只有一件提訴願。

訴願審議委員會認為，該市民之居家檢疫地點為桃園市，並非台北市防疫旅館或北市政府指定之檢疫所，不符合補助要點規定，觀傳局否准該市民之申請並無違誤；法務局強調，設籍台北市的民眾，如果要申請相關補助，一定要到台北的防疫旅館或指定檢疫所。

北市 防疫旅館

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