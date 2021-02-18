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結合綠地、生活機能 板橋海山綠地2月啟用

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
海山綠地翻新後提供當民民眾休憩運動場所。圖／新北市板橋區公所提供
海山綠地翻新後提供當民民眾休憩運動場所。圖／新北市板橋區公所提供

新北市板橋一處遭占用市有地，在前年透過容積移轉回歸市府後，將其規畫成公園用地，並在去年動工，2月「海山綠地」正式落成，變成多功能公園綠地，除提供親子休憩場所外，還有68個機車停車格供民眾使用。

海山綠地位於板橋區九如里內，2019年由民間建商透過容積移轉贈與市府，配合「新北美樂地專案」後規畫成公園用地，不過當時並未有開闢計畫，閒置土地變成當地居民占用的汽、機車停車場。直到九如里里長李建重提案以及地方民意代表協助，才在去年進行「海山綠地活化再造工程計畫」，成功翻新。

海山綠地2月正式啟用，板橋區長范姜坤火表示，海山綠地位於板橋區三民路2段正隆巷內，占地面積約633平方公尺，屬於鄰里內的休閒綠地，在規畫設計階段邀請地方里長與民意代表參與討論，決定以綠美化方式提升市容。

新北市新工處與板橋區公所合作，在海山綠地增設親子遊樂、體健設施、座椅及兼顧透保水與維護性的紙模工法透水步道等設施，供各年齡層民眾使用。另考量當地的民眾停車需求，於綠地兩側及鄰近公有地設置共68個機車停車格，結合公園綠地及生活機能。

海珊綠地整修前被拿來當汽、機車停車場，不只沒有綠地路面也不平。圖／新北市板橋區公所提供
海珊綠地整修前被拿來當汽、機車停車場，不只沒有綠地路面也不平。圖／新北市板橋區公所提供

親子 綠美化

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