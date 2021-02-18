結合綠地、生活機能 板橋海山綠地2月啟用

新北市板橋一處遭占用市有地，在前年透過容積移轉回歸市府後，將其規畫成公園用地，並在去年動工，2月「海山綠地」正式落成，變成多功能公園綠地，除提供親子休憩場所外，還有68個機車停車格供民眾使用。

海山綠地位於板橋區九如里內，2019年由民間建商透過容積移轉贈與市府，配合「新北美樂地專案」後規畫成公園用地，不過當時並未有開闢計畫，閒置土地變成當地居民占用的汽、機車停車場。直到九如里里長李建重提案以及地方民意代表協助，才在去年進行「海山綠地活化再造工程計畫」，成功翻新。

海山綠地2月正式啟用，板橋區長范姜坤火表示，海山綠地位於板橋區三民路2段正隆巷內，占地面積約633平方公尺，屬於鄰里內的休閒綠地，在規畫設計階段邀請地方里長與民意代表參與討論，決定以綠美化方式提升市容。