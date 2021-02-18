補班日、228連假 新北路邊收費將調整

新北交通局指出，2月20日周六補上班日、228連續假期，新北市路邊停車格收費將進行調整，20日比照平日收費，228連假自2月27日至3月1日為期3天，觀光及商圈區域假日收費路段照常收費，平日收費路段則不收費。

交通局停車營運科長許芫綺說，20日周六補上班日，平日收費路段照常收費，包含土城、永和、新店、樹林、蘆洲、三重、板橋、中和、新莊、林口、五股、泰山、三峽、淡水、八里、汐止及深坑等區的路邊收費停車場均比照平日收費。

許芫綺指出，228連假因商圈、觀光地區車潮較多，為提高停車格周轉率，板橋、金山、新莊、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止、深坑、中和區等觀光與商圈區域，假日路邊收費路段則照常收費。

不過不少駕駛人不清楚是否收費，駛離時未見繳費單誤以為沒收費，許芫綺說，駕駛人需注意停車路段是否收費，若未見繳費單或有到期的繳費但，可利用行動支付App、全國繳費網線上查詢繳費。