快訊

今年首颱杜鵑生成！對台灣影響曝 下周二帶來水氣

部桃明如期復工 陳時中：隔離病房暫不開放收治確診者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補班日、228連假 新北路邊收費將調整

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局指出，2月20日周六補上班日、228連續假期，新北市路邊停車格收費將進行調整。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，2月20日周六補上班日、228連續假期，新北市路邊停車格收費將進行調整。圖／新北交通局提供

新北交通局指出，2月20日周六補上班日、228連續假期，新北市路邊停車格收費將進行調整，20日比照平日收費，228連假自2月27日至3月1日為期3天，觀光及商圈區域假日收費路段照常收費，平日收費路段則不收費。

交通局停車營運科長許芫綺說，20日周六補上班日，平日收費路段照常收費，包含土城、永和、新店、樹林、蘆洲、三重、板橋、中和、新莊、林口、五股、泰山、三峽、淡水、八里、汐止及深坑等區的路邊收費停車場均比照平日收費。

許芫綺指出，228連假因商圈、觀光地區車潮較多，為提高停車格周轉率，板橋、金山、新莊、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止、深坑、中和區等觀光與商圈區域，假日路邊收費路段則照常收費。

不過不少駕駛人不清楚是否收費，駛離時未見繳費單誤以為沒收費，許芫綺說，駕駛人需注意停車路段是否收費，若未見繳費單或有到期的繳費但，可利用行動支付App、全國繳費網線上查詢繳費。

淡水 汐止

延伸閱讀

新北泰山首座青年社會住宅動工 將提供210戶

大陸春節七天連假電影票房335億元 創歷史紀錄

舊制退休金忘了領 新北勞工局將大清查

新北9度！今晚低溫下探8度 杜鵑颱風最快今天生成

相關新聞

結合綠地、生活機能 板橋海山綠地2月啟用

新北市板橋一處遭占用市有地，在前年透過容積移轉回歸市府後，將其規畫成公園用地，並在去年動工，2月「海山綠地」正式落成，變...

補班日、228連假 新北路邊收費將調整

新北交通局指出，2月20日周六補上班日、228連續假期，新北市路邊停車格收費將進行調整，20日比照平日收費，228連假自...

舊制退休金忘了領 新北勞工局將大清查

新北有1萬8000多個勞退專戶，其中有8000餘戶已無僱有舊制勞工，新北勞工局將啟動「勞退舊制專戶大清查」，維護勞工請求...

北市推國中生讀經典文學 羅密歐與茱麗葉、西遊記入選

北市教育局將由去年推動「經典閱讀」，讓學生進行深入閱讀與多元思考，並參加校內投稿創作，共計105件優良作品已上傳供讀者瀏...

廢棄空瓶打造「瓶燈巷」 點亮瑞芳老街成打卡熱點

為創造瑞芳老街新風貌，瑞芳老街文化觀光推展協會參與新北市社區規劃師計畫，號召社區居民及學生，利用廢棄空瓶製作藝術瓶燈，點...

議員爆大龍新城漏水長「鐘乳石」 北市府澄清：是舊聞

北市大龍國宅與市場因海砂屋拆除重建，去年3月風光啟用，市長柯文哲除夕夜到大龍新城圍爐時感動掉淚；不過議員陳怡君昨日會勘卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。