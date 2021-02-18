新北泰山首座青年社會住宅動工 將提供210戶

新北市長侯友宜今天主持泰山區中山段青年社會住宅開工動土典禮時表示，這是泰山區第一棟社會住宅，以智慧社區概念打造全齡空間，將提供210戶，擬民國112年完工。

侯友宜今天主持泰山區中山段青年社會住宅開工動土典禮時指出，新建工程鄰近機場捷運泰山貴和站、新莊線丹鳳站，都只需步行5分鐘即可抵達，預計112年完工，將提供210戶，並結合非營利幼兒園、公共托育、公共托老及店舖等多元設施。

侯友宜說，設計融入綠建築、無障礙、通用設計與智慧社區理念，讓不同年齡層與身心障礙的承租戶皆可舒適入住，以機能多元、空間全齡為目標。

新北市政府城鄉局企劃建築科長黃永盛表示，至109年底全新北市已完工約7000戶，目前包括新店民安、土城永和、土城大安、三峽國光二期、泰山中山、中和安邦等基地都在興建中，累積達約9000戶，預計可於112年達到1萬戶目標。

侯友宜會後接受媒體聯訪時，被詢及怎麼看媒體人趙少康獲聘為國民黨中央評議委員。他說，非常歡迎，更期待多元聲音讓國民黨往前走，滿滿的祝福。