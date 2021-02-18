舊制退休金忘了領 新北勞工局將大清查

新北有1萬8000多個勞退專戶，其中有8000餘戶已無僱有舊制勞工，新北勞工局將啟動「勞退舊制專戶大清查」，維護勞工請求舊制退休金權益，勞工局就業安全科長王憶芬指出，過去協助勞工每人約領回數十萬至百萬不等，保障勞工的權益。

勞工退休金自2005年7月1日起新制為主，但仍有不少勞工在2005年前就到任就職，屬於新、舊制並行，其中不乏勞工不清楚自己可領退休金，或是連雇主也不知道要給這些老員工舊制退休金，造成勞工權益受損。

就有勞工不曉得還有舊制退休金可領，直到該公司要歇業或註銷專戶領回餘款申請案時，才發現原來要給付舊制退休金給勞工，王憶芬表示，通常可為勞工協助領回數十萬元，部分案例甚至到百萬元，都是不小數目。

新北勞工局長陳瑞嘉指出，每年審核註銷專戶領回餘款申請案時，都會發現有部分勞工離職時已達到退休條件，卻未申請舊制退休金，承辦人員會要求雇主辦理給付，才會同意註銷專戶，今年將啟動勞退舊制專戶大清查。

不過退休金有5年請求權期限，就曾有勞工申請舊制退休金時，雇主惡意拖延超過5年期限，想等到超過請求權期限才來核註銷專戶領回餘款，不讓勞工領到退休金。

王憶芬指出，根據勞基法78條規定，未依規定標準或期限給付者，將處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰；勞工申請退休時，除請領勞保給付，也須確認是否符合申領舊制退休金條件。