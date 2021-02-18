北市推國中生讀經典文學 羅密歐與茱麗葉、西遊記入選

北市教育局將由去年推動「經典閱讀」，讓學生進行深入閱讀與多元思考，並參加校內投稿創作，共計105件優良作品已上傳供讀者瀏覽。110年度再推動7本經典閱讀，包括寂靜的春天、別鬧了費曼先生、羅密歐與茱麗葉、西遊記、動物農莊、小氣財神及三國演義。

教育局表示，由去年推動國中學生共讀經典文學作品，經典閱讀推動以雙月讀本，共分四期辦理。計有109年6-7月《老人與海》、109年8-9月《阿Q正傳》、109年10-11月《科學怪人》、109年12-110年1月《兒子的大玩偶》 等。

學生藉由當月讀本，輔以「深耕閱讀推動資源網」上的導讀影片及延伸文章，進行深入閱讀與多元思考，並參加校內投稿創作，各校再推薦優秀作品上傳參與評選，目前已將前三期評選出優良作品，共計105件，上傳至台北市國民中學深耕閱讀推動資源網供讀者瀏覽。

教育局表示，在《老人與海》的徵件作品中，看到年輕學子透過經典閱讀而能反思生命，寫信鼓勵老年的自己突破限制、維持熱情；在《阿Q正傳》的徵件作品中，發現學生能突破時代隔閡，賦予「阿Q精神」新定義，從舊經典中讀出新精神；在《科學怪人》的徵件作品中，看到國中生搖身一變為影展策展人，分析比較主題相同而形式不同的創作，正是素養能力的展現；在《兒子的大玩偶》徵件作品中，學生們豐富多元的面具創作，吸睛效果十足，而背後的創作理念說明，更可看見他們已走進主角的生命中感同身受。

教育局表示，在110年度將持續推動7本經典閱讀，寂靜的春天、別鬧了費曼先生、羅密歐與茱麗葉、西遊記、動物農莊、小氣財神及三國演義，並將結合110年教育局心理健康年，透過閱讀讓學生內省、探索自己。