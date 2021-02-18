廢棄空瓶打造「瓶燈巷」 點亮瑞芳老街成打卡熱點

為創造瑞芳老街新風貌，瑞芳老街文化觀光推展協會參與新北市社區規劃師計畫，號召社區居民及學生，利用廢棄空瓶製作藝術瓶燈，點亮瑞芳後火車站社區巷弄空間，打造「瓶燈巷」，古樸又浪漫的氛圍，吸引不少遊客到老街中探索驚喜，成為打卡熱點。

瑞芳老街文化觀光推展協會表示，透過新北市社區規劃師計畫協助，協會與大橋頭藝術工作室、瑞芳國小與社區居民共同將回收的玻璃瓶罐，透過編織、彩繪、裝設LED燈等方式製作成藝術瓶燈，掛在火車站後站出口與社區巷弄中，不同區域有不同主題意象，如十二生肖與星座，藉此提升老街美觀與亮度，增加遊客。

瑞芳區龍安里長柯瑞和表示，瓶燈發想取自瑞芳早年發達的礦業背景，礦工們為了在黑暗的礦坑中保持視線清楚，經常會備有用酒瓶製作、方便攜帶的瓶燈，現在除了使用瓶燈提升環境品質，也有平安燈祈福祈願意涵，除讓遊客了解瑞芳礦業歷史，也吸引各地觀光客前來欣賞。