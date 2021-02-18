議員爆大龍新城漏水長「鐘乳石」 北市府澄清：是舊聞

北市大龍國宅與市場因海砂屋拆除重建，去年3月風光啟用，市長柯文哲除夕夜到大龍新城圍爐時感動掉淚；不過議員陳怡君昨日會勘卻發現多項缺失，包括。對此，市場處今天表示，多數問題在住戶入住時就已改善，至於客廳滲水、窗戶變形、頂樓風切聲等，廠商已陸續改善，而「社區出現鐘乳石」亦為舊聞。

陳怡君會勘時，有住戶反映牆壁踢腳板脫落，還發現漏水已兩周，還有住戶說窗戶窗框打矽利康，不到半年已脆化，還有窗框打針防水，敲敲打6次，導致窗戶變形，還有公部門上班到一半天花板掉落差點砸傷公務人員。

針對陳怡君批柯「作秀」還說「該掉淚的應該是住戶」，北市市場處今天回應，柯文哲和副市長黃珊珊隨時都在關心及聆聽住戶的心聲，指示市府團隊一定要加強與住戶之間的溝通，掌握社區入住需協助的事項，幫忙住戶解決。

市場處表示，有關住戶客廳漏水，廠商已經在2月10日查驗，發現並非漏水，而是矽利康內有氣泡產生，為減低住戶疑慮，已與住戶約定於農曆年後安排進行修繕，預計於一週內改善完妥。而窗戶變形部分，為洗窗機於高空作業時因操作不慎碰撞到該窗框邊角鈑片導致些微變形，廠商已應住戶要求擇日測試修復成效。

而辦公樓層天花板掉落問題，市場處指出，是交屋後自行僱工進行天花板裝修工程，包括裝設電扇、天花板造型等，天花板骨架間隔固定器及板材補強板已遭拆除，非原廠商責任，也已請裝修廠商修復，有利及危險性的部分由員工程廠商先行修繕。

頂樓風切聲大到住戶受不了，市場處說，當初建築物設計時，已加強外牆鋁窗，採用雙層膠合玻璃搭配隔音氣密窗，鋁窗關閉後如有風切聲，應該是隔音氣密膠條脫落，目前廠商已陸續改善，若為隔音氣密膠條脫落，會確認壓條不會變形再重新安裝。