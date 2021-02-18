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北市自由行千元補助今用罄 午夜12點前入住仍有資格

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市觀光傳播局推出千元旅遊補助，第二階段自由行五萬名額補助，已於今上午用罄。北市府加碼，民眾把握最後機會，只要於今天2月18日午夜11點59分59秒入住，皆可取得補助資格。本報資料照片
台北市觀光傳播局推出千元旅遊補助，第二階段自由行五萬名額補助，已於今上午用罄。北市府加碼，民眾把握最後機會，只要於今天2月18日午夜11點59分59秒入住，皆可取得補助資格。本報資料照片

為搶國旅商機，台北市觀光傳播局推出台北加碼GO千元旅遊補助，第二階段的自由行五萬名補助名額，已於今天上午用罄。北市觀光傳播局表示，民眾把握最後機會，只要於今天2月18日午夜11點59分59秒入住，皆可取得補助資格。

北市觀光傳播局表示，台北加碼GO千元旅遊補助，春節7天吸引近7萬人次前來台北，增加旅館住房超過3萬間房。北市府自去年12月24日起，補助10萬名自由行旅客入住合作旅館，每房每晚最高補助1000元住宿優惠。經統計2月10日至2月16日春節7天，總計入住3萬1553間房間，入住6萬8832人次。其中更有2720人搭乘雙層觀光巴士。

觀傳局表示，北市旅館住客以往85%為外國旅客，今年由於邊境封鎖，業者紛紛搶占國旅市場。為鼓勵國人至北市旅遊並參與北市冬季節慶與春節活動，北市府觀傳局推出「台北加碼GO」自由行補助活動，去年12月24日起補助10萬名自由行旅客，現有360家安心旅館參加活動，旅客入住後市府更加碼贈送雙層觀光巴士單次電子票2張及200元商圈市場電子消費券。

觀傳局表示，統計民眾喜好住宿旅館，以規模大、設備多的旅館為主，萬華區某家大型旅館在活動入住人次達1萬685人，住房率提升12%。中山區某家星級旅館在春節期間推出親子行程玩翻旅館，也有7778人次入住，每晚平均售價超過4000元。

北市 自由行 春節

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