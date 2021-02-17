陽明山水牛頻暴斃遭罰7.5萬 陽管處提訴願結果5月出爐

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
去年起陽明山野化水牛大量暴斃。圖／台北市議員耿葳提供
去年起陽明山野化水牛大量暴斃。圖／台北市議員耿葳提供

去年起陽明山野化水牛大量暴斃，北市動保處及專家研判水牛應為營養不良而亡，且與陽管處圈圍、限制其生活空間有關，今年1月依動保法開罰陽管處7.5萬元，陽管處不服，今年2月2日向北市府提出訴願。北市府法務局表示，2月4日已經收到訴願書，訴願會將依程序審議，最快5月會有結果。

針對水牛死亡，動保處認為，陽管處有過失責任，不當圈圍，依動物保護法第30條第1項第1款規定裁處陽管處最高罰鍰7萬5000元。

法務局副局長張慕貞指出，動保處有20天答辯時間，將相關蒐證、處罰陽管處理由依據等等寫成答辯狀，送到法務局，提到訴願的委員會去審議，預計在收到訴願書的3個月內審結，所以結果在5月初會出爐。

水牛 北市 動保法

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