中和區公所發2千份牛年小提燈 4據點7時段發送

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
中和區公所去年發送提燈，吸引許多大小朋友排隊領取。圖／中和區公所提供
中和區公所去年發送提燈，吸引許多大小朋友排隊領取。圖／中和區公所提供

金牛年到來，緊接著就是元宵節，新北市中和區公所特別準備2千份「新北犇騰」牛年小提燈，免費發送給民眾，因應防疫及便民，擴增4處發放據點，分2天發放，實聯制領取，發完為止。

中和區公所指出，本月20日發放地點為中和區公所1樓，時間為上午10至12時、下午14至16時、下午17至20時；21日上午10至12時，則分別在區公所1樓、秀峰市民活動中心、莒西市民活動中心、景本里集會所發放。

中和區長賴俊達表示，小提燈共有「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」三款造型及多組合配件，功夫牛象徵運動保健康，牛來富祝大家財富廣進，牛哞王照顧守護新北，不只擁有寓意，更運用生活中移動式電源取代電池，可利用手機、手電筒、小夜燈等作光源，環保又充滿樂趣。

賴俊達說，今年為加強防疫措施，特別以多時段擴增發放據點分區分流控管人數發送，請前來領取燈籠民眾配合量測體溫及酒精消毒、全程佩戴口罩、保持安全社交距離不飲食與實聯制方式領取。除了公所等4據點外，也可至民政局網站下載各款小提燈圖檔，不用排隊領取也能在家DIY製作。

新北市中和區公所準備2千份「新北犇騰」牛年小提燈，免費發送給民眾，並擴增4處發放據點，分2天發放。圖／中和區公所提供
新北市中和區公所準備2千份「新北犇騰」牛年小提燈，免費發送給民眾，並擴增4處發放據點，分2天發放。圖／中和區公所提供

社交距離 元宵節

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