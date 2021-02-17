中和區公所發2千份牛年小提燈 4據點7時段發送

金牛年到來，緊接著就是元宵節，新北市中和區公所特別準備2千份「新北犇騰」牛年小提燈，免費發送給民眾，因應防疫及便民，擴增4處發放據點，分2天發放，實聯制領取，發完為止。

中和區公所指出，本月20日發放地點為中和區公所1樓，時間為上午10至12時、下午14至16時、下午17至20時；21日上午10至12時，則分別在區公所1樓、秀峰市民活動中心、莒西市民活動中心、景本里集會所發放。

中和區長賴俊達表示，小提燈共有「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」三款造型及多組合配件，功夫牛象徵運動保健康，牛來富祝大家財富廣進，牛哞王照顧守護新北，不只擁有寓意，更運用生活中移動式電源取代電池，可利用手機、手電筒、小夜燈等作光源，環保又充滿樂趣。