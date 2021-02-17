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屏東春節不打烊 社福暖心關懷家暴案件通報最多

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府春節不打烊，暖心社福不間斷，提供物資等相關協助。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府春節不打烊，暖心社福不間斷，提供物資等相關協助。圖／屏東縣府社會處提供

春節連假結束，屏東縣府社會處今年辦理縣府春節服務不打烊，提供不間斷、立即性的關懷服務協助民眾解決經濟、人身安全及身障服務，2月10日至2月16日，7天連假受理人身安全保護通報與緊急處遇案件件數計有190件，其中家暴案件占最多數162件，約占8成5，又以親密關係暴力最大宗。

縣府社會處指出，7天春節連假期間，受理人身安全保護通報與緊急處遇案件件數有190件，家暴案件占最多數162件、兒少保護案件19件、脆弱家庭案件6件、性侵害案件3件，另提供緊急出勤評估與協助庇護安置各1件。

社會處指出，相較2020年受理112件，今年多出78件，以家庭暴力案件數增加最多，又以親密關係暴力最大宗，直系血親及四等親內衝突第二，親密關係暴力，又以家庭相處，因飲酒聚會等情況，發生口角，還有在孩子教養照顧問題、財務分配等引發衝突。

社會處指出，今年春節連假使用身障復康巴士主要用途為就醫看診、回鄉探親、外縣市及療養院返家過節以配及合熱博活動提供定點接駁身障者春節旅遊服務；遊民收容所主要提供臨時安置服務及民生物資協助；人身安全保護通報案件大多是家屬相處產生暴力衝突，兒少保護案件以親子教養管教居多。

返家過年親屬互動頻增，溝通衝突增加，社會處呼籲面對家庭衝突無論自己或家人，可採取5步驟能減少暴力衝突傷害，深深呼吸－情緒穩定慢慢來；用心傾聽－對方訊息聽進來；表達感受－挑釁攻擊不要來；支持系統－家人社區動起來；尋求協助－拒絕暴力站起來。

春節 連假 身障者

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