北市環南市場消防泡沫又外溢 產發局：水閥墊片受損

環南中市場開市第一日就又碰上消防泡沫來搗亂！去年12月才發生消防泡沫亂噴如同下雪，今天又因為水閥墊片受損，導致消防泡沫湧出，蔓延整個停車場，攤商趕緊把蔬菜墊高、移走車輛，市場處緊急派員搶休市場才恢復運作。

環南中繼市場今天上午6點左右，地下二樓停車場突然冒出大量消防泡沫，整個車道宛如被皚皚白雪覆蓋，攤商見狀趕緊把蔬菜墊高、摩托車移走，差點就淹到產品。

去年12月18日，環南中繼市場也因為有人誤觸漁產區域的消防泡沫系統，導致該區域17個攤位泡沫噴灑，波及攤商設施設備。如今又再度發生消防泡沫外溢事件，開工第一日，攤商還自嘲是「遇水則發」。

對此，產發局表示，消防泡沫影響範圍約20格停車格及梯廳，無攤位受損，於今天早上8點半完成清潔恢復市場運作。至於消防泡沫為何外溢？產發局初判，應為地下一樓泡沫主送水管止水閥與減壓閥墊圈滲漏，已請施工單位協助修繕。

產發局說，環南中繼市場消防設備，除依規定配合每年2次消防安全檢查外，於此次泡沫滲漏個案事件後，將由施工單位重新檢查全場消防系統管路，以維持消防系統正常作動。