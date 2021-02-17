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村里滿藝術氣息 淡水文化里辦里民水墨畫展
淡水區文化里邀請渡海三家之一黃君璧的大弟子廖賜福老師，每週四從台北坐捷運來為里民教學水墨畫課程，經過一年的學習，九位學員傳承大師之精湛技藝，共創作出21幅作品，並舉行成果展，讓偏鄉村里也飄出書香，展現文化里濃厚的藝術氣息。
在淡水區文化里辦公室，牆上掛滿了一幅幅的書法、水墨山水畫，這是里長彭梅香為里內的里民開辦了一場水墨畫展，並且邀請名師廖賜福老師來到辦公室當中，為大家現場揮毫水墨畫，展現大師級的功力，這些都是過去文化里開的水墨畫課程，學員所展現的成果。
文化里長彭梅香說，文化里過去開啟水墨畫課程，邀請渡海三家之一黃君璧的大弟子廖賜福老師，每個星期四，從台北坐捷運來到淡水文化里，為課程當中的九位學員進行教學，而老師也是希望把水墨山水畫繼續傳承下去，這是也是他最大的心願。
里長彭梅香指出，這次展出九位學員在過去一年當中，所創作的作品成果，共有21幅的作品，掛在里辦公室，現場搭配廖賜福老師的創作過程，里長希望在文化里不只是里民可以來到這裡學習水墨山水畫作，還可以感受到文化里濃厚的藝術氣息。
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