淡水行忠堂捐款、贈衍派譜 助地方瞭解歷史

為幫助地方弱勢，淡水區忠山里「行忠堂」捐款五萬元幫助地方弱勢家庭，行忠堂堂主李三祈更捐贈區公所的李氏燕樓衍派譜，敘說李氏家族在淡水的發展及貢獻，對此，區長巫宗仁將這本李氏衍派譜，放在區公所供大家參考，讓更多人了解淡水的歷史宗教文化。

淡水行忠堂主委李宇宙表示，每年都會在過年前後，來捐助現金，而就是因為如此，希望回饋地方，讓真正需要幫助的人，可以溫暖過冬。

廟方除了捐款之外，還帶來了行忠堂堂主李三祈也贈送給區公所的李氏燕樓衍派譜。這本李氏衍派譜，將放在區公所供大家參考。

區長巫宗仁表示，淡水行忠堂歷史悠久，裡頭供奉關聖帝君，建廟至今逾百年，現仍保有日治時代的淡水神社燈座，以及清帝乾隆賜的旗桿等文物，廟後還有公園，對於次的善舉，感謝廟方積極推動公益，包括捐款、捐贈民生物資及急難救助，行善不落人後。