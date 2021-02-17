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木棧道易卡鞋 平溪礦業生活館要改善

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區菁桐礦業生活館將重鋪廣場木棧道、裝新圍欄，讓遊客安全問題獲得改善。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區菁桐礦業生活館將重鋪廣場木棧道、裝新圍欄，讓遊客安全問題獲得改善。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區菁桐礦業生活館周圍木棧道及木質圍欄，因為多年來潮濕氣候而受損，不僅可能造成遊客摔落的危險，更有不少民眾的鞋跟卡在破損木棧道而跌倒，為此經新北市議員林裔綺爭取經費施作改善工程，將重鋪廣場木棧道、裝新圍欄，讓遊客安全問題獲得改善。

平溪區菁桐里保留原始老街面貌，更有以前的台鐵宿舍建築，由區公所協助整理後，目前作為礦業生活館展覽空間使用，因建築牆面上佈滿攀藤植物，以及週圍懸掛的許願竹筒隧道，吸引不少遊客前來礦業生活館周邊廣場拍照留念，只是早年施作的木棧道及水泥路面多有坑洞，一旁河谷邊的木質護欄更是傾斜不穩，容易造成安全疑慮。

菁桐里長鄭賢良表示，因為明媚的生態環境及古樸建築，常有網美來此處打卡，但因為破損，經常發生高跟鞋卡在木棧道的狀況，還有過跌倒叫救護車送醫的悲劇，很感謝公所及新北市議員林裔綺爭取五百萬元經費來施作改善工程，將廣場木棧道重新鋪平及架設水泥仿竹護欄，更加有安全品質，木棧道也預計在三月與老街鋪面一同動工重鋪改善，希望能保障遊客們安全快樂遊玩菁桐。

平溪 建築

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