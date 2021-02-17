春節旅客增 台北自由行千元補助名額剩2%

今年春節因新冠肺炎疫情無法出國，許多民眾改與親朋好友國內旅遊，北市觀傳局表示，春節期間旅客增加，自由行每房每晚新台幣1000元的旅遊補助名額剩下約2%，提醒民眾把握機會。

為了振興觀光，台北市推出「台北加碼GO」補助活動，觀傳局今天表示，1月受衛福部桃園醫院院內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染事件影響，使用自由行旅遊補助旅客人數較少，2月則因本土疫情告一段落，加上春節出遊潮，許多民眾至北市飯店住宿消費，粗估7天假期約使用近3萬個名額。

截至今天下午5時，「台北加碼GO」自由行旅遊補助名額剩下約2%，尚有2090人可申請，觀傳局表示，補助名額預估這幾天就會用完，提醒有意到台北旅遊的民眾把握機會。

團體旅客補助部分，觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，因國民生活習性的關係，春節期間出遊多是親朋好友一起開車出去玩，比較不會選擇跟團，因此團客並沒有特別成長，截至今天為止「台北加碼GO」團客補助尚有2萬3000個名額。

台北市政府去年12月推出「台北加碼GO」旅遊補助方案，限量補助10萬名自由行旅客每房每晚1000元住宿費；10萬名團體旅客每人1000元旅費，活動至3月7日為止。