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柯文哲談大龍新城政績感動掉淚 陳怡君批：該掉淚的是住戶

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市大龍國宅與市場因海砂屋拆除重建完成，台北市長柯文哲除夕夜到大龍新城圍爐時感動掉淚，但市議員陳怡君今前往會勘，批評柯文哲作秀。記者楊正海／攝影
台北市大龍國宅與市場因海砂屋拆除重建完成，台北市長柯文哲除夕夜到大龍新城圍爐時感動掉淚，但市議員陳怡君今前往會勘，批評柯文哲作秀。記者楊正海／攝影

北市大龍國宅與市場因海砂屋拆除重建完成，台北市長柯文哲除夕夜到大龍新城圍爐時感動掉淚，但市議員陳怡君今前往會勘，批評柯文哲作秀，大龍新城去年啟用後出現漏水等多項缺失，反覆修繕卻無法根絕問題，該掉淚的應該是住戶。對此，柯文哲則表示，工程有80%以上說讚也可以了，太吹毛求疵，他也沒有辦法。

陳怡君說，她走訪大龍新城，會勘超過30件以上，進入超過30間房子，柯市長呢？他只來一間，還是裝潢好的一間。柯文哲跟大龍新城重建委員會吃年夜飯大談大龍新城政績時，有住戶在大龍新城裡因房子滲水還在掉眼淚。

對於柯文哲說吹毛求疵，陳怡君說，大龍新城從她質詢完後總共修繕1000多萬，這是吹毛求疵？請市長跟她去看有問題的住戶，她從去年到現在整整會勘半年，整修了半年，柯卻只來這一、兩次，還說吹毛求疵？會不會太不負責任了？

陳怡君下午去會勘大龍新城，共列舉多項問題，包括住戶牆壁滲水、窗戶修理多次已變形，頂樓風切聲尖銳令住戶困擾，另外，大龍新城二到五樓是公部門進駐，曾發生4樓清潔隊稽查大隊上班到一半，上方天花版掉下來，險砸傷清潔隊稽查人員。

柯文哲上午參加團黨大會被媒體問到此事，柯說，議員的批評都會參考、都會看，講的有道理都會做，但如果是亂講一通、太吹毛求疵，也不見得每一件都要去理他，大龍新城大部分都OK，政治上有可能得票率百分之百嗎？如果工程有80％以上都說讚，這樣也可以了啦，但要都100分？沒辦法。

下午會勘時，有住戶反映，牆壁踢腳版脫落，還發現漏水狀況，已經二周了，另外，還有住戶說窗戶窗框打矽利康，不到半年已經脆化，還有窗戶窗框做打針防水、敲敲打打6次，導致窗戶變形。

對此，市場處副處長高群荐指出，住戶反映滲水問題有立即處理，處理完需要時間驗證，有問題會再去改善，住進來才會發現問題，有的是陸續發生，而非存在幾個月沒處理。至於4樓天花板掉落，距離完工已久，已經交給環保局，是否是進駐時二次施工室內裝潢的問題，會再了解，應不是原先的工程問題。

大龍新城住戶表示，窗戶窗框做防水、敲敲打打6次，導致窗戶變形。記者楊正海／攝影
大龍新城住戶表示，窗戶窗框做防水、敲敲打打6次，導致窗戶變形。記者楊正海／攝影

柯文哲 漏水 北市

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