三鶯文創明年新增四藝徑 邁向北部藝術觀光指標

新北市工務局針對「三鶯文創整合計畫」，欲在圍繞鶯歌藝術特區附近4條路徑，以不同藝術主題，與鶯歌在地特色串聯打造「鶯歌四藝徑」，預計明年7月完工、經費近3億，目標要讓三鶯文創成為北部藝術觀光指標。

三鶯文創整合計畫橫跨新北市12個局處以上，去年10月工務局提出建設鶯歌四藝徑，除加強原先道路安全性外，4條道路分別結合陶、藝、山、水等主題，從鶯歌老街連接至車站一帶到鶯歌石，讓市民對於鶯歌藝術特區真正有感。

鶯歌四藝徑預計花費近3億，工務局正向內政部營建署申請前瞻補助，局長詹榮鋒認為，以過往新北在道路養護都名列前茅來看，有信心能夠爭取到中央補助，能補助約5成預算。工務局表示，若補助尚未通過，仍會用地方預算看能做多少先做多少，並持續向中央爭取。

4條路徑又以「陶」主題的鶯歌老街花費最多，預估達1.22億，工務局指出，鶯歌老街鋪面破損不平整，加上下雨易打滑，是改善的重點。1月13日工務局曾在當地舉辦說明會，得到民眾兩極答案，決定將工程分為兩階段，先改善育英街與尖山埔路往鶯歌國小路段，為路面止滑及種植植栽，視效果再調整看如何改善老街剩餘道路。

工務局提到，其他3條預定藝徑目前都有指標不明的問題，民眾也容易因途中無休憩空間或障礙物多選擇改道，有時還得跟車子擠造成風險，工務局也會針對問題透過增設指標、調整停車格、植栽種植等方式改善。