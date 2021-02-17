瑞芳遊客爬3米高古蹟水圳橋 人摔落橋面斷裂恐觸法

新北市瑞芳區市定古蹟「水圳橋」，設有告示牌禁止在上面行走，但昨天有民眾拍到遊客在橋上行走，走著走著還掉下橋，並造成部分橋面斷裂，橋高約3公尺，雖然人無大礙，但恐已觸法，瑞芳區公所將函轉相關資料給市府文化局開罰。

瑞芳區公所表示，從民眾提供影片顯示，民眾確有行走在水圳橋上面的情況，可依違反古蹟相關保護法令來處理，目前會函轉相關資料給市府文化局，讓文化局評估和判斷是否構成違法，後續再依相關罰則來處理。

現場設有告示牌，禁止在上面行走，水圳橋為市定古蹟，前幾年文化局有進行修繕，如果在橋上行走，不僅危險也會對橋梁本身造成損壞。

金瓜石石山里里長吳乾正說，昨天有人在臉書貼出影片，可看到有遊客走在水圳橋上面，後來還掉下來。最主要是水圳橋的結構是從民國22年到現在的水泥結構，鋼筋連著水泥塊，年限已經久遠，當重量太重時就會被踩斷。新北市政府還透過鐵橋加固，防止塌下來，沒想到會有人走上去。

吳乾正表示，為免遊客再發生這樣的不當行為，相關單位可做一些設計，一是如何讓人不會再走上去，二是可以透過監視系統來管控，希望這麼美麗的水圳橋可以有更好的保存，不會再有人來破壞。