蘆洲容積率低不易都更 新北：全市檢討

新北蘆洲人口密度僅次於中永和，蘆洲區長莊茂坤僅指出，蘆洲容積率200％應需適度提高，否則不利危樓、都更推動。新北市長侯友宜說，蘆洲危老申請僅9件，城鄉局不應糾結於過往，應適度提升容積率做好都市更新。城鄉局長黃國峰說，新北會全市檢討，針對分類、不同樣態給予獎勵。

新北早期在台北縣時代的既有縣轄市包括板橋、中和、永和、新店、三重、新莊等地，因公共設施比例高住宅容積率為300%，其餘地區容積率分別為200%、240%，不過早期容積率未管制，許多舊公寓蓋超出規範，導致目前改建誘因不足難推動。

黃國峰指出，目前透過蘆南蘆北重劃區開發補充公共設施不足，包含銀河灣計畫、蘆洲醫院、蘆社大橋、五泰輕軌、環狀線二階機廠用地等，都市計畫目前內政部審議中，盼今年底審定，該重劃區容積率也提升至240％，並提供50％公設。

黃國峰說，公設用地取得不易，目前也立體化提升容積率，像是蘆洲分局、湧蓮寺社教用地兼停車場；另外新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例也明定，若鑑定為海砂屋或有安全疑慮須立即改建建物，可依原容積率再多1.5倍給予獎勵。

侯友宜指出，民眾期待都市更新是快速整合、分回比例符合需求，蘆洲容積率200％是歷史背景因素，城鄉局祭出配套措施，但誘因是否足夠，蘆洲目前僅有9件危老重建，應適時提高容積率、大幅度都更，不該老是糾結於過往因素。

黃國峰表示，全面提高容積率需考量都市景觀與基地容受度，但未來不只是蘆洲，全新北會有全盤性檢討，將設立基地大小、鄰路等條件，進行分類並以不同樣態檢討容積率。