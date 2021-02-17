蘆洲溪墘變電所室內化需20年 侯友宜：工期太久

新北市蘆洲區公所盼台電溪墘變電所室內化，避免影響都市發展，台電評估需逾20年。市長侯友宜今天表示，實在太久了，台電應有誠意解決鄰避設施，快速反應民意讓土地活化使用。

蘆洲區長莊茂坤今天在市政會議中報告區政建設，盼望透過都市更新、改建危險老舊建築，加速整體開發。其中，位於蘆洲徐匯中學旁的台電溪墘變電所佔地廣闊，影響都會發展。

莊茂坤表示，他向台電建議將溪墘變電所室內化，並縮小使用面積，不但可增加休閒綠地公共設施，同時也可活化土地。例如，八里區博物館路的變電所，當地人甚至不知道是一座變電所，溪墘變電所可以比照辦理。

他說，台電去年底會勘後回覆，初步規劃可行，但工程經費約新台幣29億元，工期需要逾20年。

市長侯友宜表示，溪墘變電所位於捷運徐匯中學站後方精華地段，占地約將近1萬坪，面積比徐匯中學還大，且緊鄰住宅區，附近更有捷運站及百貨公司。

侯友宜說，變電所已影響當地60年，台電評估改建卻還需要20年，「這工期也未免太長了吧」，台電不能一直成為鄰避設施卻沒有誠意解決，也無法快速反應民意。

侯友宜說，變電所室內化技術上已不是難題，台電北南區營業處的室內化就比八里區博物館路變電所還要好，他要求市府經濟發展局列入重大管制案件，並積極與台電溝通。期望變電所室內化後，於外圍規劃公園綠地、停車空間，增加附近居民休憩空間。

侯友宜接受聯訪時提到，蘆洲區地小人稠，因早年容積率很低，民眾對都市更新意願不高，希望提升容積率促進都更誘因，配合捷運五股、泰山輕軌北環線，以翻轉蘆洲都市容貌。

至於新北市果菜市場計畫遷移至蘆洲的規劃，侯友宜說，科技化的果菜市場是時代潮流趨勢，會積極與市民溝通交通、環境、衛生的衝擊。目前整個都市計劃還在內政部審查，通過後，將面對新的挑戰，能夠及時讓蘆洲南側、蘆洲北側大開發順利進行。